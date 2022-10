“Detto tra noi 2022”. Torna lo show di Max Maglione a sostegno dell’associazione Peter Pan Odv

AgenPress. Dal 6 al 9 ottobre musica, divertimento e solidarietà saranno i protagonisti delle serate al Teatro Golden di Roma dove Max Maglione, seguito dalla sua inseparabile band, porterà sul palco lo show “Detto tra noi”.

Una serie vorticosa di sketch e canzoni con la sua chitarra per raccontare e commentare,con tanta ironia seguita a momenti di riflessione, i temi più importanti che stiamo vivendo oggi in Italia e nel mondo. Argomenti come il cambiamento generazionale e la crisi attuale faranno riflettere Max su domande quali “È meglio continuare a vivere con mamma o decidere di vivere con la propria donna? Meglio il Jukebox o YouTube, il flipper o la PlayStation, la cabina dello stabilimento a Ostia o i lettini e gli aperitivi a 50 euro? Diventare influencer o essere influenzati?“Max” parlerà delle sue perplessità e dei suoi sentimenti rimettendo in discussione le nostre certezze e la nostra stessa identità, coinvolgendo attivamente il pubblico in un crescendo di risate. Il tutto sempre con grande solidarietà.

Le serate solidali infatti sostengono l’associazione Peter Pan Odv che dal 1994 è al fianco dei bambini e degli adolescenti malati di cancro e delle loro famiglie, garantendo loro una casa e tutto il supporto necessario. Lo show è scritto, diretto ed interpretato da Max Maglione: insieme a lui sul palco ci saranno diversi artisti tra i quali Luigi Mas al pianoforte, Francesco Calogiuri alla batteria e Stefano Scoarughi al basso. La scenografia è firmata da Max Maglione.

“Partecipare a queste serate è un gesto semplice ma allo stesso tempo molto forte che testimonia la voglia di dare un aiuto concreto”, racconta Max Maglione, aggiungendo “voglio ringraziare quanti stanno supportando questo importante progetto sociale a partire dal Teatro Golden, i professionisti – oltre che grandi amici – sul palco insieme a me, Peter Pan e tutti quelli che si stanno impegnando per dare un sorriso a bambini e famiglie meno fortunate di noi”.