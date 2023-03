Della Casa (M5S Lazio): “In bilancio Giunta Rocca tagli, tasse e mancanza di coperture finanziarie”

- Advertisement -

AgenPress. Il Bilancio tecnico presentato dalla Giunta Rocca non contiene i presupposti per essere votato favorevolmente dal Movimento 5 Stelle. Con grande senso di responsabilità abbiamo rinunciato alla presentazione degli emendamenti, per arrivare velocemente all’approvazione del documento ed evitare che i cittadini del Lazio venissero privati dei servizi essenziali, ma al tempo stesso non possiamo dare il nostro parere favorevole ad un Bilancio che presenta una scarsa disponibilità di fondi e mancanza di coperture finanziarie per andare incontro alle esigenze prioritarie della nostra regione.

Siamo la Regione in cui le tassazioni hanno raggiunto il massimo storico, con IRPEF ed IRAP arrivati alle stelle, eppure non è stata inserita in Bilancio alcuna voce in merito ad una proporzione in base alle fasce di reddito, mentre sono sparite completamente le classi di esenzione dal pagamento delle imposte.

Né tantomeno sono state allocate risorse per la sostenibilità ambientale, sul Reddito Energetico e sulle Comunità Energetiche che sono fondamentali non perché lo dice il Movimento 5 Stelle, ma perché sono ritenute centrali dall’Unione Europea.

Abbiamo davanti un Bilancio che non combacia con le Linee programmatiche presentate dal Presidente Rocca e quando questo accade le linee di indirizzo politiche restano il libro dei sogni, perché non si può parlare di transizione ecologica, politiche per l’occupazione e addirittura di intelligenza artificiale e contestualmente non avere coperture finanziarie per realizzare questi programmi.

Il Movimento 5 Stelle, è e sarà sempre dalla parte dei cittadini e per tale motivo, con lealtà, abbiamo collaborato con tutte le forze politiche, affinché questa fase di approvazione del Bilancio si chiudesse prima possibile, ma non possiamo ritenerci in linea con questo documento in cui non sono state considerate le reali richieste, le necessità e le priorità della nostra regione”.

Così Roberta Della Casa, capogruppo M5S Lazio, nel corso del suo intervento in Consiglio Regionale sull’approvazione del Bilancio.