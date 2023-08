Delega fiscale. Della Vedova (+Europa), non daremo mai una delega in bianco su flat tax

- Advertisement -

AgenPress – “I principi della delega fiscale sono molto ampi, quasi una delega in bianco, una specie di voto di fiducia: noi non daremo la delega a questo governo”.

Lo ha detto Benedetto Della Vedova (+Europa), intervenendo in aula alla Camera. “E non voteremo la delega fiscale perché se è stato tolto il principio della flat tax incrementale, resta comunque scolpito nel marmo il principio che la riforma dell’Irpef vada fatta per la transizione verso l’aliquota unica: o è una bandierina elettorale della destra per prendere in giro gli elettori meno attenti, e sarebbe inaccettabile. Oppure si va verso la introduzione della flat tax, senza però dirci con quale aliquota, con quali meccanismi di detrazioni si pensi di poter garantire la progressività, senza dirci quanto costerebbe e con quali risorse finanziarla”.