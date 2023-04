Def. Senato approva con 112 voti favorevoli, 57 contrari e nessun astenuto

- Advertisement -

AgenPress – Con 112 voti favorevoli, 57 contrari e nessun astenuto, l’aula del Senato ha approvato la risoluzione sul Documento di economia e finanza che è stata riproposta dai gruppi di maggioranza, dopo il mancato quorum raggiunto ieri alla Camera sullo scostamento di bilancio collegato al Def. Ieri i voti favorevoli erano stati 110, 59 i contrari e 4 le astensioni.

La risoluzione sul Def non richiedeva la maggioranza assoluta. Come risulta dai tabulati di Palazzo Madama, al momento del voto erano presenti 169 senatori, mentre gli assenti erano 5 (nessuno della maggioranza) e 31 i parlamentari in missione. A favore della risoluzione hanno votato FdI, FI, Lega, Civici d’Italia e la senatrice Dafne Musolino del gruppo delle Autonomie. Contrari Iv, M5s, Pd e 3 esponenti del Misto.