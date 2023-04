Def. Rissa in Aula. Foti accusa le opposizioni di “guardare le loro assenze”. Seduta sospesa. Pd abbandona la Camera

- Advertisement -

AgenPress – Il capogruppo di FdI Tommaso Foti, ha chiesto scusa per quanto accaduto ieri sul Def, ma accusa anche le opposizioni “che se un ponte esiste, esiste per la maggioranza e per le opposizioni” che, a suo dire, “dovrebbero guardare alle loro assenze”.

Dura contestazione da parte dei deputati dell’opposizione. “Ma che dici? Vergogna! Smettila”, gli hanno urlato tanti deputati dell’opposizione. In particolare Debora Serracchiani.

La seduta è stata sospesa. Mentre i deputati del Pd abbandonavano l’Aula dopo la replica di Foti Seracchiani.

Foti ha contestato il fatto che Serracchiani avesse detto che Andrea Delmastro dovesse dimettersi per la sua assenza di ieri in Aula al voto sul Def. “Peccato che alla fine l’unica che si è dimessa è stata lei”. A quel punto i deputati del Pd hanno iniziato a lasciare l’Aula mentre da Fdi si urlava “Fuori, Fuori!” in coro. Nel frattempo Stumpo, che era stato già richiamato all’ordine per le sue intemperanze dal presidente Lorenzo Fontana, si è diretto verso i banchi di Fdi, dove è stato bloccato dai commessi ma c’è stato contatto con colleghi di Fdi.

“Noi questo spettacolo non lo avevamo mai dato”, ha detto Foti. “Fdi ha sempre cercato, anche ieri, di concorrere nel massimo possibile alle presenze. Ma se sento dire all’opposizione che abbiamo fatto il ponto del 25 aprile, consiglierei all’opposizione di guardare le sue assenze, non esiste il ponte per la maggioranza e per l’opposizione, ma un comune senso di responsabilità. Non ci piace che ci si dia lezione di istituzioni da chi proprio ieri abbia scelto l’Aventino in commissione giustizia perchè si era presentato il sottosegretario DelMastro nel pieno delle sue funzioni”.