AgenPress. “Non penso fra cinque anni ad essere rieletta. Penso anche di riprendermi la mia vita. Io non guardo al consenso, ai sondaggi. È possibile che quello che faremo non venga capito immediatamente” – dichiara Giorgia Meloni alla Festa del decennale del suo partito Fratelli d’Italia svoltosi a Roma in piazza del Popolo -.