De Luca (pres. Regione Campania): “Eliminare il numero chiuso alla facoltà di Medicina”

AgenPress. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è “per eliminare il numero chiuso alla facoltà di Medicina”

Secondo De Luca “è un assurdo: abbiamo tanti giovani del nostro Paese che vanno in università di altri Stati per frequentare e laurearsi in medicina. Non è possibile. È un’idiozia. È del tutto evidente che poi, senza il numero chiuso, dev’esserci una selezione più rigida soprattutto nei primi anni di corso. È chiaro che bisognerà aumentare gli investimenti per evitare congestioni nei corsi di laurea. Ma è una cosa che va fatta. Siamo arrivati al punto che tra sei mesi rischiamo di chiudere i pronto soccorso per carenza di personale. Non c’è il personale per organizzare i turni.

Alla sanità campana mancano 15mila dipendenti”.

Tra l’altro sono mille i medici italiani all’anno che richiedono i certificati per trasferirsi all’estero. A comunicare il dato, che conferma il trend reso noto ieri dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, è la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. Tra le cause di questa “fuga” la scarsa qualità di lavoro e di vita, gli stipendi non adeguati, la mancanza di sicurezza che mette gli operatori a rischio anche di aggressioni.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha spiegato che “senza interventi lungimiranti e sistemici, le nostre università continueranno a formare i migliori cervelli che emigreranno verso altri Stati alla ricerca di migliori prospettive economiche e professionali. In dieci anni, dal 2005 al 2015, oltre diecimila medici (10.104) hanno lasciato l’Italia per lavorare all’estero, un esodo di capitale umano che non possiamo più permetterci. In quest’ottica appare urgente porre i giovani al centro delle politiche di sviluppo, offrendo loro la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni, sfatando l’idea che la nostra non è una Nazione per giovani”.