De Luca: “Il Mezzogiorno deve essere al centro del prossimo Governo”

AgenPress. Per il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, il tema “Mezzogiorno” deve essere al centro del prossimo Governo, in quanto “rischia di esser cancellato”.

Pertanto “è indispensabile – afferma De Luca – che il nuovo governo apra una discussione sull’autonomia differenziata” e auspica il “rispetto della Costituzione italiana, se si va avanti sull’autonomia differenziata non si intacchi l’unità nazionale e non si penalizzi il Mezzogiorno che in campagna elettorale è scomparso”.

“Ripeto, piena collaborazione – ribadisce De Luca – ma se sarà necessario combatteremo senza nessun imbarazzo”.