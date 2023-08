De Angelis: Mattia (Pd), dimissioni atto dovuto

- Advertisement -

Ora avanti con inserimento in Statuto valori Antifascismo

AgenPress. “Le dimissioni di De Angelis sono un atto dovuto. Ora si proceda al più presto con la calendarizzazione della proposta di legge per l’inserimento dei valori dell’Antifascismo e della Resistenza nello Statuto regionale affinché la Giunta Rocca sgomberi una volta per tutte il campo da qualunque possibile ambiguità in tal senso ai danni dell’immagine della Regione Lazio.

Un atto formale per ribadire sul piano sostanziale i capisaldi delle nostre Istituzioni democratiche”.

Così la consigliera regionale PD del Lazio Eleonora Mattia, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali e Statutari alla Pisana e proponente della legge per l’inserimento dei riferimenti ai valori dell’Antifascismo e della Resistenza nello statuto della Regione Lazio.