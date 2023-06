Daniele D’Orazio Ceo Impredo e Partner Remind dona ad Amatrice il Centro Polifunzionale in memoria di Pio Cretaro

- Advertisement -

Il Centro verrà affidato al gruppo degli Alpini e alla Protezione Civile.

AgenPress. Hanno inaugurato il Centro Polifunzionale “Pio Cretaro” ad Amatrice il Sindaco Giorgio Cortellesi insieme all’imprenditore Daniele D’Orazio, Ceo di Impredo, che sarà affidato al Gruppo degli Alpini e ospiterà il Gruppo Comunale della Protezione Civile per la gestione delle emergenze, oltre a corsi di formazione professionale sulla sicurezza, eventi istituzionali, e soprattutto sarà un punto di incontro per la comunità e le associazioni operanti sul territorio. Madrina della giornata Nicoletta Romanoff e Santa Messa, officiata dal Superiore Generale Famiglia dei Discepoli, Don Savino D’Amelio.

Il nuovo edificio, donato da Impredo Spa, è dedicato alla memoria di Pio Cretaro, “il bambino più buono d’Italia” scomparso prematuramente nel 2010 a causa di un incidente stradale.

L’inaugurazione ha visto i saluti Istituzionali da parte di:

Claudio Durigon Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali: “Desidero salutare le autorità e tutti i partecipanti che sono intervenuti per l’inaugurazione del Centro Polifunzionale “Pio Cretaro”. La rinascita delle zone colpite dal sisma passa, anche, attraverso l a strettissima sinergia tra Istituzioni e privati. La dimostrazione ne è proprio sotto i nostri occhi in questa giornata ad Amatrice. Grazie alle buone pratiche di Daniele D’Orazio, Ceo di lmpredo, che si occupa con professionalità ed empatia delle persone, tanto da mutare la sua stessa organizzazione verso un modello virtuoso e innovativo di una Spa benefit, possiamo oggi donare alla comunità di Amatrice questa realizzazione che sarà al servizio della cittadinanza. Sappiamo quanto la messa in sicurezza dei territori sia un tema di rilevanza nazionale, che non può assolutamente essere sottovalutato.

Siamo convinti che modelli di interazione tra pubblico e privato, come quelli promossi da Remind, costituiscano una strada da percorrere non solo sul versante economico e delle imprese ma della stessa convivenza tra le comunità di persone. Ringrazio, quindi, ancora una volta Remind e il suo presidente Paolo Crisafi per quanto hanno fatto e stanno facendo, nell’ottica di una visione sulle realizzazioni immobiliari che sappia coniugare concezioni ideali, disegni e contesti sociali, mettendosi al servizio del Paese e del suo sviluppo in senso solidale e sostenibile. Avanti, dunque, su questa strada, noi ci siamo.”

Guido Castelli Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016: “Sono passati sette anni da quei giorni drammatici, eppure ancora oggi noi registriamo l’atteggiamento di chi, come l’impresa Impre.Do, vuole continuare a credere nei nostri territori e soprattutto nella possibilità di rendere più sicura quella città martire del terremoto che si chiama Amatrice. Io non posso essere lì con voi ma è come, vi assicuro, ci fossi e non posso far mancare al sindaco Giorgio Cortellesi e a tutta la cittadinanza il saluto di chi oggi deve guidare una ricostruzione complessa, ma che sappiamo anche essere accompagnata da testimonianze e da buoni esempi, come quelli che oggi celebriamo.

Un centro polifunzionale, una memoria, quella di un ragazzo, Pio Cretaro, che è bello ricordare anche attraverso una iniziativa indirizzata a tutta la comunità amatriciana per sottolineare che c’è chi continua a pensare che sia possibile non solo vivere, ma soprattutto ricostruire in vista di una vita sicura, in una cittadina splendida che amiamo e che continuiamo a considerare il centro e il cuore di questa ricostruzione. Un bel messaggio, un bel segnale. Grazie davvero a tutti e grazie soprattutto a chi spenderà un pezzo del proprio tempo per continuare a lavorare per la sicurezza e la prevenzione all’interno di questo straordinario centro polifunzionale che appena arriverò ad Amatrice andrò a visitare. Sarà un’occasione per esprimere ancora una volta la gratitudine attraverso la mia modesta persona, di tutto il sistema pubblico. Grazie, Grazie ancora.”

Giorgio Cortellesi Sindaco di Amatrice: “Un Centro polifunzionale come questo che ospiterà il gruppo comunale della Protezione Civile, per Amatrice, le sue Frazioni e per la mia Amministrazione assume un alto significato vuol dire che la gestione delle emergenze incrocerà la ripartenza, il ritorno a quella normalità che desideriamo da tempo. Il centro sarà appunto anche il luogo della formazione professionale sulla sicurezza, di eventi importanti, il punto di incontro delle nostre associazioni. Un segno e un segnale di vita di grande importanza”.

Oltre alla famiglia e ai numerosi membri della cittadinanza locale, hanno partecipato autorità civili, militari ed esponenti del tessuto economico imprenditoriale. Per l’immobiliare allargato Paolo Crisafi Presidente Nazionale Remind e Tommaso Accetta Presidente Giovani Remind. Nel suo intervento Tommaso Accetta, Presidente Giovani Remind: “Desidero porgere un saluto alle autorità̀ civili e militari e agli esponenti della società̀ civile oggi presenti e in particolare all’imprenditore Daniele D’Orazio interprete di quei valori che contraddistinguono la nuova concezione di immobiliare allargato portato avanti da Remind Amatrice e tutti i centri interessati dal terremoto sono al centro del nostro costante impegno.

Non solo per un preciso input da parte del Governo e della Società Civile, che ritengono imprescindibile il ritorno a livelli di civile e positiva convivenza nelle zone del cratere, ma per un impegno personale che considero prioritario e inderogabile. Occorre mobilitare ogni energia per far ritornare questi territori vivi, attivi, capaci di ospitare visitatori, riaprire esercizi e attività̀ commerciali ed economiche. Dare serenità̀ e benessere alle popolazioni così provatela al contempo però anche così fiduciose e ancorate alla loro storia e alle proprie tradizioni. Occorre che queste zone tornino a essere frequentate e vissute evitando ogni pericolo di abbandono e trascuratezza. La donazione di un immobile per usi di pubblica utilità̀ da parte di Impredo assume un particolare significato dello spirito di collaborazione tra Pubblico e Privato, promosso da Remind, per essere vicini alla gente di questi territori che non lasceremo mai sola”.

Protagonista della Giornata Daniele D’Orazio Ceo Impredo che ha così dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi di aver realizzato un’opera edile tanto importante per la città di Amatrice che permetterà di gestire le emergenze e coordinare tempestive attività di intervento, oltre a poter ospitare associazioni del territorio Impredo,

in qualità di società Benefit, è impegnata da anni a mettere a disposizione delle comunità risorse e lavoro per la realizzazione di progetti sociali che riteniamo meritevoli. Non a caso la nostra mission è racchiusa nel motto ‘Costruiamo con cura’. Cura peri dettagli, per l’ambiente, per la qualità, ma soprattutto per le persone.”