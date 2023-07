Da Re sulla visita della Commissaria UE a Lampedusa: “Grazie per gli apprezzamenti, ma servono supporti finanziari e organizzativi”

- Advertisement -

AgenPress. «Non bastano i ringraziamenti per quanto l’Italia sta facendo per gestire al meglio il fenomeno degli sbarchi di immigrati. L’Europa intervenga al più presto con una efficace politica comunitaria e con i necessari aiuti finanziari al nostro Paese».

Così Gianantonio Da Re, europarlamentare della Lega e membro del gruppo ID, a seguito della visita a Lampedusa di Ylva Johansson.

La Commissaria europea per gli affari interni, infatti, aveva confermato la solidarietà della UE al Governo italiano, dicendosi “colpita dal lavoro delle Autorità di Polizia e della Guardia Costiera italiana per salvare vite e aveva assicurato che nessun Paese membro può gestire da solo le sfide della migrazione che richiedono una risposta europea”.

«Mi chiedo, allora, cosa la UE stia aspettando per mettere in atto una reale politica che coinvolga tutti gli Stati membri a farsi carico del fenomeno migratorio – ha detto Da Re – . Ad oggi, è sembrata mancare la volontà di far fronte alla problematica. Dopo le parole della Commissaria, mi attendo l’adozione di nuovi strumenti finanziari a supporto dell’Italia, nonché una rapida, concreta ed efficace politica migratoria comune».