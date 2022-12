Da Re (Lega): “Condannato al carcere il Sindaco di Istanbul, avversario di Erdogan. UE intervenga subito”

- Advertisement -

AgenPress. «La Commissione Europea non può restare a guardare per quanto sta avvenendo in Turchia, dove la democrazia è sotto l’attacco del dittatore Erdogan».

Così Gianantonio Da Re, europarlamentare trevigiano della Lega, membro del gruppo Identità e Democrazia, che ha presentato una interrogazione sulla condanna al carcere del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, da molti indicato come prossimo avversario del presidente turco.

Il primo cittadino di Istanbul, Ekrem Imamoglu, è stato condannato a due anni e sette mesi di carcere per aver insultato alcuni funzionari pubblici in un discorso tenutosi nel 2019, dopo aver vinto le elezioni comunali. Se confermata, tale condanna impedirebbe al politico non solo di rimanere in carica ma pure di candidarsi ai prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle presidenziali del prossimo giugno.

«Mi chiedo in che modo la Commissione abbia provveduto a condannare la sentenza ai danni di Imamoglu – conclude Da Re – .

L’Unione Europea si fa da sempre promotrice dei principi di libertà, di democrazia, di uguaglianza e dello Stato di diritto. Cosa intende fare contro Erdogan che sistematicamente utilizza accuse false e pretestuose per colpire i suoi rivali politici?».