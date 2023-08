Da Re (eurodeputato): “La UE stringe legami con l’antidemocratica Turchia”

- Advertisement -

AgenPress. Con una interrogazione scritta alla Commissione di Bruxelles, l’eurodeputato trevigiano della Lega e membro del gruppo Identità e Democrazia, Gianantonio Da Re, invita la UE a frenare ogni tipo di rapporto con il governo turco.

«Ci sono state elezioni definite “non eque” e in quel Paese c’è una costante pressione del governo sui media nonché un evidente deterioramento delle libertà fondamentali – ha spiegato Da Re – . Ciò nonostante, Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Ue per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, intende sviluppare i rapporti con il presidente Erdogan per “un interesse reciproco a sviluppare un rapporto più forte tra la Turchia e l’Ue”».

«Mi chiedo se non sia, invece, più saggio e corretto iniziare a sospendere definitivamente i rapporti con uno Stato che – a più riprese – ha dimostrato di essere anti-democratico e dunque contrario alle sbandierate linee europee», ha concluso Da Re.