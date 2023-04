Cybersicurezza: l’ACN partecipa a ITASEC2023

- Advertisement -

Il prefetto Bruno Frattasi guiderà la delegazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale all’importante conferenza sulla cybersecurity in programma a Bari

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ACN, partecipa a Itasec2023 con una delegazione guidata dal Prefetto Bruno Frattasi, direttore dell’Agenzia. L’evento, organizzato dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica), si terrà a Bari negli spazi del Centro Congressi della Fiera del Levante dal 2 al 5 maggio e prevede la partecipazione di personalità ed esperti di caratura internazionale per discutere le sfide della sicurezza informatica in un mondo sempre più dipendente dalle tecnologie digitali.

Il riconoscimento ottenuto negli anni dalla conferenza presso una folta comunità di esperti è anche stavolta lo stimolo alla partecipazione di professionisti e tecnici provenienti dall’industria, dall’accademia e dalla pubblica amministrazione. Sono infatti previsti circa 2000 partecipanti all’evento per un confronto aperto sui temi della Strategia Nazionale di Cybersicurezza (2022-2026), dalla resilienza cibernetica alla sovranità digitale passando per comunicazione, consapevolezza e formazione.

Tra i temi rilevanti che saranno discussi alla presenza di amministratori, accademici, esperti e giornalisti, al primo posto si posiziona la resilienza del sistema Italia di fronte alle sfide poste dalla trasformazione digitale e dai conflitti cibernetici collegati a una complessa situazione internazionale.

Le sessioni scientifiche e divulgative affronteranno i temi sempre più attuali della sicurezza dei dati e della crittografia, di malware e Blockchain, del ruolo dell’Intelligenza Artificiale e del Quantum computing come nuova frontiera nella sicurezza cibernetica.

Un tema di assoluto rilievo che sarà discusso con il contributo dell’ACN sarà quello della formazione e della certificazione delle competenze digitali con la partecipazione del professore Paolo Atzeni. Durante il convegno si parlerà anche di ricerca e imprenditorialità con il contributo del dottor Luca Nicoletti e della dottoressa Liviana Lotti. Ai temi della certificazione, della vigilanza e delle sanzioni daranno invece il loro contributo l’ammiraglio Andrea Billet e il prefetto Milena Rizzi, tutti membri dell’Agenzia.

Il direttore Bruno Frattasi svolgerà il suo intervento il giorno 3 maggio alle ore 11:30, il Vice direttore generale dell’Agenzia, dottoressa Nunzia Ciardi, interverrà lo stesso giorno alle 14:30.

“Itasec2023 è un momento importante per la comunità della cybersecurity italiana e l’ACN è lieta di partecipare per dare il suo contributo, nella consapevolezza dell’importanza del ruolo che tutti gli attori coinvolti nell’implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza possono svolgere.” Ha dichiarato il Direttore Generale Bruno Frattasi.

Parteciperanno all’evento il sindaco di Bari, Antonio De Caro, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, visto l’alto profilo degli ospiti e dei relatori, ha deciso anche per quest’anno di concedere il patrocinio all’evento.