- Advertisement -

AgenPress. “La leader Meloni ha dichiarato che il cuneo fiscale deve essere strutturale e non temporaneo. Sono parole ed intenzioni giuste e corrette infatti in questo modo ai lavoratori entrano più soldi in tasca, di più del salario minimo. Ora tuttavia si chiede che le parole e le enunciazioni siano seguite da fatti concreti”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.