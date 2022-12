Cuneo fiscale, Fracassi (Cgil): “Serve la fiscal drag”

- Advertisement -

AgenPress. L’intervento sul cuneo fiscale previsto dal governo nella manovra “rispetto alle necessità come l’aumento del costo della vita e l’inflazione che ormai ha raggiunto il 12-13%, non è sufficiente per affrontare la durezza di questa fase.

Noi chiediamo che questo intervento sia più largo. Una delle cose che avevamo proposto, proprio perché siamo in una condizione straordinaria con un’inflazione mai vista da 40 anni, che si intervenisse con uno strumento che si chiama fiscal drag.

Cioè un recupero dell’inflazione con un automatismo che collega le detrazioni all’inflazione reale”, così Gianna Fracassi, vicesegretaria generale Cgil, intervenuta a “L’imprenditore e gli altri” condotta da Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv.