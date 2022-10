Crosetto. Serve un salto di maturità della politica italiana di fronte al peggior momento del dopoguerra

AgenPress – “Giorgia Meloni è la persona che meglio può sopportare questo peso politico sulle sue spalle, ma è un peso che spaventerebbe anche Draghi e questo interpella non solo il centrodestra. Non si supera questo momento senza un patto: è una sfida nuova, questo Paese è molto bravo a dividersi ma dobbiamo invece avere uno spirito di comunità”.

Lo ha detto Guido Crosetto parlando alla presentazione del libro di Claudio Velardi ‘Impressioni di settembre’. “Ci sarà un clima generale per cui servirà un salto di maturità della politica italiana e questo momento sarà gestito da una parte politica che non ha mai avuto questo compito” perché “non si tratta di un governo di centrodestra ma di destra centro”.

“Serve una prova di maturità della politica italiana di fronte al peggiore momento che l’Italia abbia affrontato dal dopoguerra”.

“Due mesi fa pensavo che sarebbe accaduto quello che sta accadendo e che accadrà ancora di più nei prossimi mesi: Confindustria oggi dice che c’è un consumo del 20 per cento inferiore di energia ma non perché la gente ha spento la luce ma” diminuisce la produzione e “non bisogna essere dei geni per sapere cosa significano questi dati se uniti all’aumento dell’inflazione che conosciamo. La somma di queste cose interroga tutta la classe politica italiana sull’esigenza di come affrontare questi temi: avremo una piazza infiammabile su tutto perché chiunque vuole gettare un cerino” potrà farlo e “l’incendio anche se parte in distanza “poi arriva anche vicino a casa tua”.