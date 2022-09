La preoccupazione per la Meloni è una cosa costruita ad arte dalla stampa italiana a cui non è simpatica e da una parte politica italiana. Giorgia Meloni è affidabile, io sono un sincero democratico, non arrivo da un percorso di destra, non ho mai avuto nulla a che fare col fascismo.

Affido il futuro dei miei figli tranquillamente a Giorgia Meloni. È la persona che con più responsabilità può gestire un momento così” – conclude Crosetto parlando al Parco dei Principi- .

