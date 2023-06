Crollo diga. Zelensky:i russi hanno causato una catastrofe ecologica. Centinaia di animali morti

- Advertisement -

AgenPress – Il crollo della diga Nova Kakhovka nell’Ucraina meridionale ha suscitato timori di una catastrofe ecologica, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha descritto la situazione come “una bomba ambientale di distruzione di massa”.

Il livello dell’acqua mercoledì ha continuato a salire dopo che la diga e la centrale idroelettrica occupate dai russi sono state distrutte all’inizio di martedì, costringendo più di 1.400 persone a fuggire dalle loro case e minacciando le risorse idriche vitali mentre inondavano paesi, città e terreni agricoli .

Kiev e Mosca si sono scambiate le accuse per la distruzione della diga, senza fornire prove concrete che l’altra sia colpevole. Non è ancora chiaro se la diga sia stata deliberatamente attaccata o se la breccia sia stata il risultato di un cedimento strutturale.

Zelensky, tuttavia, ha affermato che la Russia ha “responsabilità penale” e i pubblici ministeri ucraini stanno indagando sull’incidente della diga come caso di “ecocidio”.

“Le conseguenze della tragedia saranno chiare tra una settimana. Quando l’acqua se ne andrà, diventerà chiaro cosa è rimasto e cosa succederà dopo “, ha detto.

Le preoccupazioni si stanno ora rivolgendo ai pericoli per la fauna selvatica, i terreni agricoli, gli insediamenti e gli approvvigionamenti idrici derivanti dalle acque alluvionali e dalla possibile contaminazione da prodotti chimici industriali e petrolio fuoriuscito dalla centrale idroelettrica nel fiume Dnipro.

Il ministro dell’Ambiente ucraino Ruslan Strilets ha affermato che almeno 150 tonnellate di petrolio dalla diga sono fuoriuscite nel Dnipro e il danno ambientale è stato stimato in 50 milioni di euro ($ 53,8 milioni).

Strilets ha affermato che le specie selvatiche a valle che non si trovano in nessun’altra parte del mondo sono in pericolo, inclusa la talpa cieca sabbiosa. Anche la Riserva della biosfera del Mar Nero dell’Ucraina e due parchi nazionali sarebbero stati gravemente danneggiati.

L’inondazione ha già ucciso 300 animali allo zoo di Nova Kakhovka, secondo il ministero della Difesa ucraino.

“Mentre il male russo sta terrorizzando e distruggendo tutti gli esseri viventi, noi stiamo facendo e continueremo a fare di tutto per salvare ogni creatura vivente! Migliaia e migliaia di animali sono rimasti intrappolati nell’alluvione dopo la distruzione della diga e di altre strutture della centrale idroelettrica di Kakhovka da parte della Russia”, scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ricordiamo che l’umanità significa prendersi cura non solo degli altri esseri umani, ma di tutti gli esseri viventi. Noi, ucraini, salviamo e proteggiamo vite. Grazie a tutti coloro che aiutano!”