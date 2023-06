Croce Rossa: Valastro, “159 anni. Impegno costante a favore di chi ha bisogno”

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi è una giornata importante, poiché celebriamo i 159 anni dalla fondazione della Croce Rossa Italiana. Con la sua storia la Croce Rossa Italiana testimonia l’impegno costante in favore dei più bisognosi. I suoi operatori e volontari prestano da sempre la loro opera al fianco di chi è più vulnerabile. Per queste ragioni nella giornata di oggi voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento a tutti gli operatori e volontari della Cri”.

Lo afferma il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro all’Altare della Patria dove la Croce Rossa Italiana ha celebrato questa mattina i suoi 159 anni.

Ad accompagnare il Presidente della CRI c’era una delegazione composta dai membri del Consiglio Direttivo nazionale, dall’Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario, da alcuni Presidenti dei Comitati Regionali e da una rappresentanza di Volontari. La cerimonia è stata diretta da un Ufficiale del Cerimoniale del Comando Militare della Capitale.

Gli altri appuntamenti previsti per oggi sono l’incontro del Presidente Valastro con il Ministro Abodi per il rilancio del Servizio Civile Universale e alle ore 16.00 il convegno presso l’Istituto per la storia del Risorgimento, Complesso del Vittoriano, Piazza Venezia, dedicato agli archivi di Croce Rossa Italiana.