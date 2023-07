Critiche al governo del Regno Unito per aver sottovalutato il gruppo Wagner, nonostate la grave minaccia per gli interessi del Paese

- Advertisement -

AgenPress – Il governo britannico è stato pesantemente criticato per aver sottovalutato la compagnia militare privata Wagner (PMC) per quasi un decennio, nonostante fosse una grave minaccia per gli interessi del paese, in un rapporto della commissione per gli affari esteri del parlamento britannico.

“Per quasi 10 anni, il governo ha sottovalutato e sottovalutato le attività della rete Wagner, nonché le implicazioni per la sicurezza della sua significativa espansione”, afferma il comitato in un rapporto intitolato “Armi per l’oro: la rete Wagner esposta”.

Uno dei problemi, spiega il rapporto, è che il governo britannico ha guardato a “Wagner attraverso il prisma dell’Europa”, che il comitato vede come “un fallimento significativo”, data la “diffusione geografica e l’impatto delle sue attività su il Regno Unito interessa ulteriormente all’estero.

Il rapporto prosegue affermando che le operazioni di Wagner in Ucraina “non sono rappresentative delle operazioni della rete [Wagner] a livello globale”, e afferma che il PMC aveva operato in almeno sette paesi per quasi un decennio prima che il Regno Unito iniziasse a investire maggiori risorse in capirlo nel 2022.

“È profondamente deplorevole che ci sia voluto così tanto tempo e che il governo continui a prestare così poca attenzione ai paesi al di fuori dell’Ucraina”, si legge nel rapporto.

“Questo ci rende ancora meno preparati a rispondere all’evoluzione di questa rete notoriamente mutevole”.

“L’incapacità del governo di affrontare la rete Wagner ci porta a concludere una fondamentale mancanza di conoscenza e politica su altre PMC maligne”.

Il rapporto invita il governo a migliorare la sua raccolta di informazioni sulle operazioni di Wagner “in una gamma più ampia di paesi” e chiede sanzioni “più rapide e dure” su coloro che sono collegati alla rete, arrivando a fornire un elenco.

Il governo dovrebbe “proscrivere urgentemente la rete Wagner come organizzazione terroristica”, oltre a fornire un’alternativa ai paesi che cercano i servizi della PMC.