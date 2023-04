Crimea. Enorme incendio in un deposito di carburante a Sebastopoli. Causato da un attacco di droni

- Advertisement -

AgenPress – Un serbatoio di carburante è in fiamme nella città portuale di Sebastopoli , in Crimea. Lo ha detto su Telegram il governatore della città sostenuto dalla Russia Mikhail Razvozhaev.

Razvozhaev ha affermato che l’incendio si è diffuso a circa 1.000 metri quadrati e che i primi rapporti indicano che è stato causato da un drone.

Il serbatoio del carburante si trova nel quartiere di Cossack Bay, ha detto, aggiungendo che le squadre di risposta stanno lavorando sul posto.

Venerdì la Russia ha lanciato un’ondata di attacchi aerei nelle città di tutta l’Ucraina, uccidendo almeno 25 persone. È stato il primo attacco del genere da mesi.

La penisola di Crimea, annessa alla Russia nel 2014, ospita la principale base navale della flotta moscovita del Mar Nero.

Razvozhaev ha confermato che “secondo i dati preliminari, l’incendio è stato causato dall’impatto di un drone”. Le fiamme si sono estese su un’area di quasi 1.000 metri quadrati, controllate grazie all’intervento dei servizi di emergenza. Non si sono registrati feriti e nemmeno danni significativi per le infrastrutture civili presenti nella zona. Inoltre, il governatore ha spiegato che l’incidente non influirà sulle forniture di carburante alla città.