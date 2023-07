CRI, importante prevenire le ondate di calore per gli anziani e i più fragili

- Advertisement -

AgenPress. Con l’arrivo del caldo e stando alle previsioni meteo che danno per imminente nel fine settimana l’arrivo dell’anticiclone africano, la Croce Rossa torna a raccomandarsi in particolare nei confronti degli anziani e dei più fragili nel seguire norme di comportamento che evitino gli effetti negativi delle ondate di calore.

Bere molta acqua, non uscire nelle ore più calde, mangiare frutta e verdure, evitare di stare esposti al sole a lungo, evitare di bere alcolici, usare vestiti leggeri e prendersi cura delle persone anziane sono i principali consigli che la CRI come ogni anno rinnova, oggi, anche attraverso la sua campagna #effettoterra, che proprio in questi giorni viene rilanciata sui canali social dell’Associazione.

Particolare attenzione – sottolinea la CRI – va data anche a chi vive condizioni di marginalità estrema, come le persone senza dimora che si trovano particolarmente esposte nelle strade e nelle piazze delle nostre città, e che i Volontari della Croce Rossa Italiana assistono con le Unità di Strada ma per i quali è necessario anche mettere in campo azioni mirate di accoglienza.