Cremlino. Putin vuole spaventare il mondo con le armi tattiche nucleari per nascondere il suo fallimento in Ucraina

AgenPress – Vladimir Putin afferma di voler schierare armi nucleari tattiche in Bielorussia, il vicino alleato da cui ha organizzato parte della sua invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. Quando il presidente russo usa la parola “nucleare”, il mondo presta attenzione e questo sembra essere uno dei motivi principali per cui l’ha detto.

Come al solito con Putin, il mondo dovrebbe leggere le scritte in piccolo e controllare il contesto. Le armi che Putin intende trasferire in Bielorussia non sono armi nucleari strategiche, quei giganteschi missili balistici intercontinentali che, se lanciati, potrebbero porre fine alla vita sulla terra.

Le armi nucleari tattiche sono più piccole, ma potenti e possono essere utilizzate sul campo di battaglia. Putin ha minacciato la possibilità di una guerra nucleare nell’ultimo anno, soprattutto quando la sua operazione militare in Ucraina vacilla.

Questo potrebbe aiutare a spiegare il contesto dell’annuncio di Putin. È un uomo con molti problemi in questo momento. Le forze russe stanno bombardando le città ucraine dal cielo, ma la loro guerra di terra non sta facendo molti progressi.

A parte diversi nuovi accordi commerciali con la Cina, Putin non ha ottenuto molto dal suo vertice con il leader cinese Xi Jinping . Semmai, la Russia ora sembra essere il partner minore della Cina.

Poi c’è la Corte Penale Internazionale e il mandato d’arresto che ha emesso per Putin.

Putin sta incolpando la sua decisione dall’altra parte, dicendo che l’ha presa in risposta al Regno Unito che ha fornito all’Ucraina munizioni anticarro che contengono uranio impoverito.

Questa, accusa Putin, è una pericolosa escalation. Il Regno Unito nega ciò, spiegando che le munizioni sono utilizzate solo per scopi convenzionali.

Putin afferma che la Russia sta già costruendo un deposito per le armi nucleari tattiche che sarà pronto entro luglio. Non ha fornito una data specifica in cui sarebbero arrivate le armi tattiche.

Inoltre, osserva, la Russia ha già 10 aerei in grado di trasportare armi nucleari, oltre a diversi sistemi missilistici Iskander a corto raggio che potrebbero trasportare armi nucleari.

Significativamente, il leader russo ha affermato che non trasferirà il controllo delle armi nucleari tattiche al presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che ha richiesto le armi per molto tempo.