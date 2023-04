Cremlino. Putin rimuove il generale Mizintsev, il “macellaio di Mariupol”, sanzionato dall’Unione Europea

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin ha rimosso diversi funzionari di alto rango, tra cui il colonnello generale Mikhail Mizintsev, le cui tattiche spietate nella guerra in Ucraina gli sono valse il soprannome di “Macellaio di Mariupol”, secondo un rapporto del New York Post .

La notizia della cacciata del generale Mizintsev è stata pubblicata su Telegram da Alexander Sladkov, corrispondente del quotidiano statale russo Izvestia. Non è stata fornita alcuna motivazione per la cessazione del 60enne da viceministro della Difesa, ha riferito ulteriormente l’agenzia.

Mizintsev ha orchestrato l’assedio della città ucraina di Mariupol nei primi mesi di guerra dello scorso anno. A settembre è stato nominato viceministro della Difesa incaricato della logistica e dei rifornimenti.

Imponendo sanzioni contro Mizintsev lo scorso giugno, l’Unione Europea lo ha definito il Macellaio di Mariupol e ha affermato che era responsabile dell’assedio “disumano” della città ucraina in frantumi, che la Russia dice che sta ora ricostruendo.

Il ministero della Difesa non ha risposto ufficialmente allo sviluppo, mentre il Cremlino ha affermato di non poter dire nulla sull’argomento e ha sottoposto domande in merito al ministero della Difesa.

Putin aveva fatto una visita a sorpresa a Mariupol a marzo, la sua prima visita in territorio ucraino dall’inizio dell’invasione di Mosca.

Il leader russo ha fatto un giro della città in macchina. Il Cremlino ha detto di aver visitato un teatro musicale ricostruito e di aver seguito la presentazione di un rapporto sui lavori di ricostruzione.

La Russia ha conquistato più di un sesto del territorio dell’Ucraina, ma ha subito pesanti perdite nel corso dei 14 mesi di guerra. Non ha ottenuto guadagni significativi dallo scorso luglio, mentre è stata costretta a grandi ritiri intorno alle città di Kharkiv e Kherson.