- Advertisement -

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge per includere le regioni annesse di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson nell’Ucraina orientale all’ora di Mosca, secondo il decreto pubblicato venerdì sul portale del governo statale.

Ufficiosamente, le regioni hanno già operato all’epoca di Mosca dall’annessione. Secondo la legge adottata, queste quattro regioni sono incluse nel secondo fuso orario (ora di Mosca, UTC + 3), passando dall’ora di Kiev UTC + 2 (un’ora in meno rispetto a Mosca) in inverno e UTC + 3 in estate.

A settembre, Putin ha dichiarato che le persone che vivono nelle regioni occupate di “Luhansk e Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia stanno diventando nostri cittadini. Per sempre”.

Lo ha annunciato in una cerimonia per l’assimilazione delle regioni, che costituiscono il 18% dell’Ucraina, a seguito di referendum illegali in cui funzionari filo-russi nelle aree controllate hanno votato se i territori dovessero unirsi alla Russia.