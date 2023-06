Cremlino. Putin: alla Russia mancano munizioni e droni ad alta precisione

AgenPress – Vladimir Putin ha dichiarato che, sebbene la qualità delle armi russe stia migliorando, il paese non dispone di abbastanza munizioni e droni ad alta precisione.

“Naturalmente, nel corso dell’operazione militare speciale, è diventato chiaro che mancano molte cose: si tratta di munizioni a guida di precisione, apparecchiature di comunicazione, aerei, droni e così via. Li abbiamo, ma, sfortunatamente, quantitativamente non ne ho abbastanza”, ha detto Putin in un incontro con i corrispondenti di guerra.

“Operazione militare speciale” è il modo in cui Putin descrive la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina.

Ha chiesto più droni “kamikaze” e Orlan-10, dicendo che anche la loro qualità dovrebbe essere migliorata. “È necessaria una moderna guerra anticarro e sono necessari carri armati moderni”

Ha detto inoltre che l’industria della difesa russa sta crescendo. “E se non ci fosse stata un’operazione militare speciale, probabilmente non avremmo mai capito come mettere a punto la nostra industria della difesa affinché il nostro esercito sia il migliore al mondo, ma lo faremo”.