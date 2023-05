Cremlino. Peskov. “Attacco Belgorod è motivo di profonda preoccupazione”. Aperto procedimento penale

- Advertisement -

AgenPress – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che l’ attacco transfrontaliero alla regione russa di Belgorod lunedì è motivo di “profonda preoccupazione”.

“Certamente, quello che è successo ieri causa profonda preoccupazione”, ha detto Peskov nel suo regolare briefing con i giornalisti martedì.

“Ciò conferma ancora una volta che i militanti ucraini continuano le loro attività contro il nostro Paese. Ciò richiede un grande sforzo da parte nostra. Questi sforzi continuano, così come l’operazione militare speciale che è in corso per prevenire tali infiltrazioni in futuro”, ha affermato.

Mentre Peskov si riferiva al gruppo o ai gruppi che sono entrati in Russia come “militanti ucraini”, l’attacco è stato rivendicato dalla “Legione della libertà per la Russia” e dal “Corpo dei volontari russi” – un gruppo di cittadini russi anti-Putin allineati con l’Ucraina esercito.

“Questi sono militanti ucraini, dall’Ucraina. Ci sono molti russi etnici che vivono in Ucraina. Tuttavia, sono militanti ucraini”, ha detto Peskov.

Peskov ha detto di non poter confermare se l’ operazione antiterrorismo organizzata dalle autorità russe a Belgorod sia ancora in corso, o quanti dei gruppi di sabotatori siano entrati e rimasti in territorio russo.

“I nostri servizi speciali si stanno occupando di questo ora, stanno scoprendo le loro identità, il loro numero”.

Il comitato investigativo russo in una dichiarazione pubblicata sull’app di messaggistica Telegram, ha affermato di aver avviato un caso ai sensi di più articoli del codice penale russo, tra cui “un atto di terrorismo, un attentato alla vita di agenti delle forze dell’ordine, tentato omicidio, distruzione o danneggiamento di cose e traffico di armi ed esplosivi”.

“Rappresentanti delle formazioni armate ucraine hanno attaccato il distretto di Grayvoron nella regione di Belgorod”, attaccata da un gruppo di russi anti-Putin allineati con l’esercito ucraino. Il gruppo si autodefinisce “Legione della libertà per la Russia”.

Il governatore della regione russa, Vyacheslav Gladkov, ha definito gli aggressori “un gruppo di sabotaggio e ricognizione” dell’esercito ucraino. Ma un funzionario ucraino ha affermato che il gruppo era composto da cittadini russi e ha insistito sul fatto che agissero in modo indipendente.