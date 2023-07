Cremlino. Medvedev, abbiamo invaso l’Ucraina per impedire adesione Nato. Apocalisse nucleare è abbastanza probabile

- Advertisement -

AghenPress – “Noi (la Russia) abbiamo sempre chiesto solo una cosa: tenere conto delle nostre preoccupazioni e non invitare le parti precedenti del nostro paese nella NATO”.

Lo ha affermato domenica Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente e primo ministro russo,.

“Soprattutto quelli con cui abbiamo dispute territoriali. Pertanto, il nostro obiettivo è semplice: eliminare la minaccia dell’adesione dell’Ucraina alla NATO”.

Parte della premessa della Russia per la sua invasione dell’Ucraina era impedire alla NATO di espandersi vicino ai suoi confini.

E Medvedev ha detto che Mosca è pronta a rendere deliberatamente permanente l’attuale conflitto, perché “questa è una questione dell’esistenza della Russia”.

“Noterò una cosa che i politici di ogni genere non amano ammettere: un’apocalisse nucleare non è solo possibile , ma anche abbastanza probabile. Ci sono almeno due ragioni. Primo, il mondo è in uno scontro molto peggiore che durante la crisi dei Caraibi”, e “la seconda ragione è piuttosto banale: le armi nucleari sono già state utilizzate, il che significa che non ci sono tabù”.