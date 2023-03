Cremlino. La Duma vota una legge per punire coloro che screditano le forze armate. Fino a 15 anni di carcere

- Advertisement -

AgenPress – La Duma, il Parlamento russo, comincia oggi a votare emendamenti alla legge che rafforzano ulteriormente le leggi sulla censura del Paese, prevedendo fino a 15 anni di carcere per chi scredita le forze armate e le organizzazioni militari volontarie come il gruppo Wagner. “Qualsiasi tipo di diffusione pubblica di informazioni consapevolmente false e azioni pubbliche volte a screditare le Forze armate russe, le unità di volontari è inammissibile”, ha detto il presidente della Duma Vyacheslav Volodin su Telegram, come riporta Interfax.

Gli emendamenti prevedono pene severe, come multe fino a 5 milioni di rubli (circa 66.580 di dollari) o l’ammontare dello stipendio o di un altro reddito del condannato per un massimo di cinque anni, o lavori correttivi o forzati per un massimo di cinque anni, o la reclusione fino a 15 anni.

“Questa iniziativa legislativa proteggerà tutti coloro che rischiano la vita per garantire la sicurezza del Paese e dei cittadini”, ha dichiarato Volodin. La seconda lettura delle proposte di legge emendate è prevista per giovedì 2 marzo. Se gli emendamenti passeranno in seconda lettura, la terza lettura finale avrà luogo martedì 14 marzo. Il presidente del Comitato per la sicurezza della Duma di Stato Vasily Piskaryov ha annunciato in precedenza la presentazione degli emendamenti. Il capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin ha chiesto allo speaker della Duma di Stato di trovare una soluzione legislativa al problema.