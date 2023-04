Cremlino. Il figlio di Peskov ha combattuto in Ucraina con i mercenari russi della Wagner

- Advertisement -

AgenPress – Il figlio del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, Nikolai Peskov, afferma di aver prestato servizio nella forza mercenaria russa Wagner in Ucraina.

“Lo consideravo mio dovere… non potevo sedermi in disparte e guardare gli amici e altre persone andare lì”, ha detto Peskov in un’intervista al quotidiano russo Komsomolskaya Pravda. “Quando sono andato lì, ho dovuto cambiare il mio cognome. Nessuno sapeva davvero chi fossi.”

Ha detto di aver prestato servizio per quasi sei mesi e di aver ricevuto la medaglia al coraggio.

I figli di figure governative e l’élite russa hanno ricevuto critiche in passato per non aver combattuto in Ucraina o per non essere andati in prima linea.

L’intervista di Nikolai Peskov arriva dopo che il leader di Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha detto venerdì che il figlio del portavoce del Cremlino aveva servito come artigliere con la sua forza mercenaria.

Prigozhin non ha specificato di quale periodo di tempo stesse parlando.

Secondo Prigozhin, Nikolai Peskov ha prestato servizio con il gruppo Wagner per sei mesi sotto documenti falsi con un cognome diverso, lavorando come caricatore di un veicolo di rifornimento di munizioni. Il capo Wagner ha detto che Peskov ha frequentato un addestramento di tre settimane presso la loro base a Molkino e successivamente “è partito per Luhansk”.

Come riportato dall’agenzia russa Ria Novosti, il capo del battaglione dei mercenari di Wagner, ha dichiarato che che il portavoce del Cremlino Pesk. Solo io, il responsabile delle risorse umane, ne ero a conoscenza”.

Peskov Jr. “è stato iscritto al gruppo con documenti falsi”. Secondo quanto dichiarato dal “cuoco di Putin” il figlio di Peskov avrebbe seguito un addestramento di tre settimane nelle unità d’assalto del gruppo e, durante il suo servizio, “il ragazzo ha prestato servizio come chiunque altro, immerso fino alle ginocchia nel fango e nella merda. Pochissime persone lo sanno, e ha dimostrato coraggio ed eroismo, esattamente come tutti gli altri”.