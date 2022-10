Cremlino. Deputato contro Putin, “basta mentire sulla situazione al fronte, gli ucraini sono entrati in Russia”

AgenPress – “Dobbiamo smetterla di mentire sulla situazione al fronte, il nemico è sulla nostra terra. Tutti i villaggi di confine della regione di Belgorod (territorio russo al confine con l’Ucraina) sono praticamente distrutti. Lo apprendiamo da chiunque, dai governatori e dai corrispondenti militari. Ma i rapporti del ministero della Difesa non cambiano. La gente lo sa. La nostra gente non è stupida e vede che non vogliono dirle nemmeno una parte della verità: ciò può portare a una perdita di credibilità”.

A parlare contro la propaganda del Cremlino e del ministero della Difesa sull’andamento del conflitto in Ucraina è Andrey Kartapolov, presidente della Commissione Difesa della Duma, la camera bassa dell’Assemblea federale della Federazione Russa, ma soprattutto ex viceministro della Difesa dal 2018 al 2021, che ha esortato i vertici militari del Paese a dire la verità ai cittadini, già chiamati alle armi nei giorni scorsi con la “mobilitazione parziale” voluta dal Cremlino, sugli sviluppi sul terreno dell’invasione in Ucraina.