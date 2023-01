Covid, Sileri: “Durante il lockdown ci sono stati difetti di comunicazione”

- Advertisement -

AgenPress. Pierpaolo Sileri, medico ed ex sottosegretario alla Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sugli errori.

“Sicuramente difetti di comunicazione ci sono stati, come ad esempio comunicare i dati tutti i giorni. Questo metteva paura e ansia ai cittadini, forse andavano spiegati meglio. L’errore è stato anche rincorrere le notizie. Quello che è stato fatto però è stato fatto bene. Ciò che è mancato è stato spiegare ciò che andava fatto alla luce di un futuro mutevole. Probabilmente anche l’Oms qualcosa all’inizio ha sbagliato, ma voglio considerarlo un errore innocente. Immagino che questi errori non si ripeteranno in futuro, è una lezione che tutti i Paesi abbiano imparato. Forse ci poteva essere maggiore attenzione sui dati che provenivano dalla Cina, forse lì qualcosa da capire ancora c’è.

L’Oms di oggi ha la possibilità di darci dati più congrui con quella che è la situazione reale di un Paese che credo abbia bisogno di aiuto?”.