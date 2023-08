Covid. Scienziati studiano la variante altamente mutata individuata negli Usa, Regno Unito, Danimarca ed Israele

- Advertisement -

AgenPress – Una nuova variante altamente mutata del virus che causa il Covid-19 ha posto in allerta quattro paesi compresi gli Stati Uniti mentre gli scienziati si affrettano a capire fino a che punto si è diffuso e come il nostro sistema immunitario possa difendersi.

La nuova variante, chiamata BA.2.86 e soprannominata Pirola dai cacciatori di varianti sui social media, ha più di 30 modifiche di amminoacidi alla sua proteina spike rispetto al suo antenato più vicino, la sottovariante BA.2 di Omicron, secondo il dott. Jesse Bloom , che studia l’evoluzione virale al Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha designato BA.2.86 una “variante sotto monitoraggio”, una designazione che incoraggia i paesi a tracciare e segnalare le sequenze che trovano.

Una variante sotto monitoraggio che causa una malattia più grave o elude i vaccini o i trattamenti esistenti può essere aggiornata all’elenco delle varianti di interesse o di preoccupazione dell’OMS. XBB.1.5, XBB.1.16 e EG.5 sono elencate come varianti di interesse. L’OMS non ha designato alcuna variante preoccupante.

Sono state segnalate solo sei sequenze di BA.2.86 in quattro paesi, ma gli epidemiologi temono che potrebbero rappresentarne molte di più perché il monitoraggio mondiale delle varianti è diminuito.

“Questo lo rende un salto evolutivo di dimensioni paragonabili a quello che originariamente ha dato origine a Omicron”, ha pubblicato Bloom sul sito web del suo laboratorio. La variante è stata individuata da scienziati in Israele. Da allora, la Danimarca ha riportato tre sequenze. Altre due sequenze sono state segnalate rispettivamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

“È insolito che la corona cambi in modo così significativo e sviluppi 30 nuove mutazioni. L’ultima volta che abbiamo visto un cambiamento così grande è stato quando è apparso Omicron”, ha dichiarato Morten Rasmussen, ricercatore senior presso lo Statens Serum Institut, in una dichiarazione sulla variante.

I tre casi in Danimarca riguardano persone in diverse parti del paese che non sembrano aver avuto contatti tra loro, secondo l’istituto.

Gli scienziati dell’SSI hanno sottolineato che è ancora troppo presto per dire qualcosa sulla gravità o sulla contagiosità della nuova variante. Stanno coltivando la variante del virus per testarla contro gli anticorpi umani.

La dottoressa Mandy Cohen, direttrice dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato venerdì che la nuova variante non dovrebbe essere motivo di allarme.

“Penso che quello che stiamo vedendo sia che i nostri meccanismi di rilevamento che abbiamo messo in atto funzionino, giusto?” ha detto alla CNN. “Siamo più preparati che mai a rilevare e rispondere ai cambiamenti del virus Covid-19.

“Stiamo monitorando questo nuovo lignaggio. Ha mutazioni che lo rendono distinto da altri lignaggi circolanti. E poi la domanda diventa, cosa significa? disse Coen. “Aumenterà? Vedremo altri casi? O sta per svanire e non essere una variante di preoccupazione?

In una nuova valutazione della minaccia sulla variante venerdì, l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha affermato che il fatto che queste sequenze si trovino in quattro paesi diversi in persone senza storie di viaggio recenti “suggerisce che esiste una trasmissione internazionale accertata”.

Le sequenze che sono state trovate sono molto simili tra loro, il che potrebbe indicare che sono emerse di recente e si stanno diffondendo rapidamente, afferma il rapporto, sebbene l’UKHSA noti che ha poca fiducia in questa valutazione fino a quando non saranno disponibili più sequenze.

I ricercatori dell’Università del Michigan, il laboratorio che ha trovato la sequenza dagli Stati Uniti, non hanno fornito informazioni sul paziente da cui proveniva, affermando che il caso era oggetto di indagine da parte del dipartimento sanitario dello stato.

A marzo, la Casa Bianca ha interpellato una dozzina di esperti di Covid-19 che seguono l’evoluzione del coronavirus per chiedere informazioni sulla probabilità che una variante altamente mutata emerga entro i prossimi due anni. La maggior parte degli esperti ha valutato le probabilità che ciò accada tra il 10% e il 20%.

Il discendente XBB EG.5 è attualmente la variante dominante negli Stati Uniti, causando circa il 20% di tutti i nuovi casi di Covid-19 in questo paese. La successiva variante più comune, FL.1.5.1, è cresciuta rapidamente e ora sta causando circa il 13% di tutti i nuovi casi, secondo il variant tracker del CDC .