Covid. Oms, “improbabile” fuga da laboratorio, “probabile” trasmissione da animale intermediario

AgenPress – La missione internazionale di esperti a Wuhan ha concluso che la trasmissione del virus del Covid-19 all’uomo da un animale intermediario è un’ipotesi da “probabile a molto probabile”.

L’ipotesi di una fuoriuscita del virus del Covid-19 in un incidente di laboratorio è “estremamente improbabile”.

È questo quanto si legge nella bozza del documento che è stato anticipato dall’agenzia Associated Press.

Gli esperti dell’Oms, che sono rimasti in Cina diverse settimane per scoprire l’origine della pandemia, suggeriscono di fare ulteriori ricerche in varie aree ma chiudono all’ipotesi della fuga del virus dal laboratorio di Wuhan.