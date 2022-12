Covid. I paesi inaspriscono le regole per i turisti cinesi. Dall’Italia al Giappone, India, Usa, Taiwan, Malesia

Ciò ha portato alla diffidenza in alcuni paesi, ma Pechino ha affermato che le regole sul coronavirus dovrebbero essere introdotte su base “scientifica” e ha accusato alcuni paesi e media di “gonfiare” la situazione.

Lunedì e martedì, la Cina ha annunciato che allenterà le restrizioni sui viaggi da e verso il Paese.

Dall’8 gennaio terminerà la quarantena per i viaggiatori che entrano in Cina e riprenderanno le domande di passaporto per i cittadini cinesi, hanno affermato le autorità.

Il governo italiano ha introdotto test Covid obbligatori per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina. Per il ministro della Salute, Orazio Schillaci, è “indispensabile per garantire la sorveglianza e l’identificazione” di eventuali nuove varianti del virus e per “tutelare la popolazione italiana”.

In Giappone , da venerdì tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina e coloro che l’hanno visitata entro sette giorni saranno testati per Covid all’arrivo, ha affermato il primo ministro Fumio Kishida. Coloro che risulteranno positivi saranno tenuti a mettere in quarantena per sette giorni se presentano sintomi o cinque giorni se asintomatici. Anche il numero di voli da e per la Cina sarà limitato

In India , le persone che viaggiano dalla Cina e da altri quattro paesi asiatici devono produrre un test Covid negativo prima di arrivare. I passeggeri verranno messi in quarantena se presentano sintomi o risultano positivi al test

Taiwan afferma che le persone che arrivano con voli dalla Cina, oltre che in barca in due isole, dovranno sottoporsi a test Covid all'arrivo dal 1 gennaio al 31 gennaio. Coloro che risulteranno positivi potranno isolarsi a casa, ha affermato il Central Epidemic Command Center di Taiwan

La Malesia ha anche messo in atto ulteriori misure di tracciamento e sorveglianza.

Gli Stati Uniti hanno affermato che stanno prendendo in considerazione l’adozione di “passi simili” in paesi come il Giappone.

“Ci sono crescenti preoccupazioni nella comunità internazionale per le continue ondate di Covid-19 in Cina e la mancanza di dati trasparenti, compresi i dati sulla sequenza genomica virale”, hanno affermato funzionari statunitensi.