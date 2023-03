Covid. FBI: “Il virus sarebbe nato da un incidente in un laboratorio”

- Advertisement -

AgenPress. Il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi) Christopher Wray ha dichiarato: “Il Covid-19 ha avuto origine “molto probabilmente” in un “laboratorio controllato dal governo cinese“. Il virus – aggiunge Wray – “sarebbe nato da un incidente in un laboratorio e si sarebbe propagato”.

Il governo cinese ha replicato alle dichiarazioni del direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi) Christopher Wray. “Alcune parti dovrebbero smetterla di rivangare la narrativa della ’fuga di laboratorio’, smettere di diffamare la Cina e di politicizzare la ricerca delle origini», Pechino ha ricordato anche un’indagine dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2021 che ha definito «estremamente improbabile» la teoria della fuga dal laboratorio.