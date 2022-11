Covid, Cartabellotta: “Ripristinare l’accesso alla banca dati quotidiana, che è pagata con i soldi pubblici”

AgenPress. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto durante il Tg del direttore Gianluca Fabi su Cusano Italia Tv.

Sullo stop alla pubblicazione quotidiana dei dati covid.

“Sul fatto che la pubblicazione del bollettino passi da giornaliera a settimanale ci siamo espressi favorevolmente, tanto è vero che noi di Gimbe abbiamo sempre fatto report settimanali. Il problema reale è che dal 30 ottobre non viene più aggiornato quotidianamente il flusso dati della pandemia, che serve agli analisti e ai ricercatori. Questo è il motivo per cui abbiamo inviato una lettera ufficiale per far ripristinare l’accesso a questa banca dati quotidiana, che è pagata con i soldi pubblici e deve essere a disposizione della comunità scientifica”.

Sulla campagna vaccinale.

“Sulla campagna vaccinale il nuovo governo non ha speso alcuna parola e, calando l’attenzione sulla pandemia, questo potrebbe far calare l’attenzione anche sulla vaccinazione dei fragili.

La stagione invernale ancora non è arrivata. Nei giorni scorsi c’è stato un crollo importante nella somministrazione delle quarte dosi”.

