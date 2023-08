Covid-19: bassi livelli incidenza infezione, lieve aumento nuovi casi

- Advertisement -

AgenPress. “Il monitoraggio periodico effettuato dalla Cabina di regia mette in evidenzia il persistere di bassi livelli di incidenza dell’infezione, sia pure con un lieve aumento dei nuovi casi; aumento atteso sulla base degli andamenti previsti di fine estate e della diffusione di una nuova variante che, come per le varianti precedenti, si associa ad una maggiore circolazione virale – spiega il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia -.

Restano molto bassi anche i numeri dei ricoverati per COVID. Queste osservazioni sono in linea con quelle riportate dagli altri Paesi della UE e riferite nell’ultimo rapporto dell’ECDC.

Il Ministero mantiene comunque alta la vigilanza che sarà sempre più focalizzata sulle infezioni con manifestazioni cliniche rilevanti e sul monitoraggio delle varianti virali”.