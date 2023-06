Covergreen 2023: Musica da guardare a Piombino

- Advertisement -

AgenPress. Parte in quarta l’estate di Covergreen – Musica da guardare, l’ormai storica rassegna dedicata al mondo delle copertine degli anni ’60 e ’70, giunta alla sua ottava edizione. Dal 5 al 9 luglio a Piombino, dopo il successo dell’anno scorso, Covergreen torna con un cartellone speciale all’insegna del classic rock, delle copertine e dei grandi incontri. Divulgazione, informazione e spettacolo dedicati alla storia del rock italiano e internazionale.

Mercoledì 5 luglio al Chiostro di S. Antimo – dove sarà allestita una mostra dedicata alle copertine dei vinili anni ’70, visitabile durante l’intera rassegna – Massimo Panicucci terrà il suo laboratorio per i ragazzi dal titolo Conosciamo le copertine, incentrato proprio sugli elementi grafici ed estetici che hanno reso così popolare questa forma d’arte. Da giovedì 6 si passa a Piazza Bovio, location storica di Covergreen, per il primo dei quattro incontri: arriva finalmente a Piombino Patrizio Fariselli, una delle figure più carismatiche della musica italiana. Amatissimo pianista e tastierista degli Area, Fariselli dialogherà con Donato Zoppo affrontando la storia e la musica della celebre formazione, con racconti dedicati a Demetrio Stratos e Gianni Sassi, ma anche intermezzi musicali e video.

Venerdì 7 luglio ci si allontana dagli anni ’70 per entrare nel mondo del rock indipendente italiano: Litfiba, CCCP, CSI, PGR, Marlene Kuntz e Claudio Rocchi sono solo alcuni dei nomi che riguardano da vicino Gianni Maroccolo. Bassista, tecnico e manipolatore del suono, arrangiatore, divulgatore, compositore, produttore artistico e discografico, è una delle personalità chiave della musica italiana e ha da poco pubblicato Il Maroccolario, il catalogo completo della sua vita artistica dal 1980 al 2022, che racconterà insieme a Donato Zoppo. Con Maroccolo ci sarà Bruno Casini, scrittore, promotore culturale, animatore storico degli eventi musicali fiorentini ma anche primo manager dei Litfiba all’alba degli anni ’80.

Anni ’70, giornalismo, informazione e musica sarà il tema della terza serata (sabato 8 luglio), quella con Maurizio Baiata, firma storica di Ciao 2001. Il giornalista ha scritto per anni sulla testata più amata dai giovani dell’epoca, poi è passato a Muzak, a Best e Nuovo Sound, a Stereoplay e infine alla direzione della prima edizione italiana di Rolling Stone. Ha pubblicato il libro Rock Memories, nel quale raccoglie recensioni e interviste dal 1970 al 1974, con Black Sabbath, King Crimson, David Bowie, Doors, Frank Zappa, Miles Davis, Santana, Claudio Rocchi, Francesco Guccini, Franco Battiato, Klaus Schulze e tanti altri.

Ultimo incontro domenica 9 luglio con Stefano Calvi e Donato Zoppo. Dopo il successo del loro dialogo in musica su disco music e al rock, tenutosi l’anno scorso, il dj e il giornalista si ritroveranno in un nuovo botta e risposta dedicato alle cover italiane degli anni ’60. Non mancheranno, durante i giorni della manifestazione, i banchetti di vinili usati e vintage.