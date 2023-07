Cotral, Marotta: intervenire su funzionamento App non accessibile a persone non vedenti

- Advertisement -

AgenPress. Ho appena appreso dalla stampa di un episodio riguardante un ragazzo non vedente che non ha avuto la possibilità di fare un biglietto su mezzo Cotral poiché la app non risulta accessibile a persone con questo tipo di disabilità, con conseguente multa elevata al giovane viaggiatore sprovvisto del titolo di viaggio.

Ritengo urgente si intervenga al più presto sul funzionamento dell’applicazione, consentendo anche alle persone non vedenti di poter acquistare il biglietto. Si tratta infatti di una lacuna più volte segnalata dalle associazioni competenti.

Mi auguro che si possa individuare presto una soluzione ed evitare che i cittadini affetti da disabilità visiva non siano costretti a rinunciare a un servizio pubblico e alla possibilità di viaggiare su mezzi di trasporto che la Regione mette a disposizione della nostra comunità. Proteggere le persone più fragili significa anche garantire loro diritti e servizi che vengono offerti ad ogni cittadino.

Così in una nota il Capogruppo AVS in consiglio regionale, Claudio Marotta.