Cospito. Nordio: pericoloso, non ci sono novità per revocare il 41 bis. Il suo stato di salute dipende da lui

AgenPress – “Dopo aver acquisito i pareri, ho firmato il decreto con cui è stata respinta la richiesta di revoca del 41 bis per Alfredo Cospito. Gli elementi di novità addotti dalla difesa non hanno la necessaria portata demolitoria del regime 41 bis”, ha spiegato Carlo Nordio alla Camera. La pericolosità di Alfredo Cospito, ha aggiunto il Guardasigilli, è “confermata dal moltiplicarsi delle azioni intimidatorie da parte di gruppi anarco-insurrezionalisti. Permane la sua capacità di orientare le iniziative di lotta della galassia anarchica insurrezionalista”.

Ma il suo stato di salute precario dipende da una libera scelta, quella dello sciopero della fame, da cui non si può far discendere una deroga al 41 bis. Perchè se ci si comportasse ora così con lui un domani si aprirebbe la strada a “centinaia di mafiosi che sono al 41 bis”, e che potrebbero adottare la sua stessa strategia.

Nordio ha spiegato poi che rispetto al parere del procuratore generale della Cassazione secondo cui a Cospito può esser concesso il regime di alta sorveglianza: “È un atto endoprocessuale che afferisce una fase processuale che il ministero non può conoscere e come tale non è mai stato richiesto né comunicato all’autorità procedente”. E comunque quanto espresso non ha influito sul rigetto dell’istanza del legale di Cospito.