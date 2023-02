Cospito. Bonelli stamattina non andrà al Ministero della Giustizia. “Ricevuto risposta insufficiente”

- Advertisement -

AgenPress – “Dal ministero ho ricevuto una risposta sorprendente per quanto insufficiente”. Lo afferma il deputato di Avs e co-fondatore dei Verdi Angelo Bonelli in merito alla richiesta avanzata al ministero della Giustizia di poter visionare le stesse carte del deputato Fdi Giovanni Donzelli, in merito alle visite ricevute in carcere da Alfredo Cospito.

Oggi alle ore 11 davanti all’Hotel Nazionale – spiega inoltre una nota – il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli terrà una conferenza stampa in cui verrà resa nota la risposta sorprendentemente evasiva e insufficiente del Ministero della Giustizia alla richiesta di accesso agli atti e spiegherà le ulteriori iniziative che si intendono prendere nelle prossime ore.