Corea del Sud. Sale a 120 il numero dei morti durante i festeggiamenti di Halloween a Seul

AgenPress – E’ drammaticamente salito a 120 il bilancio dei morti nella calca che si è scatenata a Seul durante i festeggiamenti di Halloween. Altre 100 persone risultano essere ferite, riferiscono le autorità.

I festeggiamenti si stavano tenendo nelle vie di Itaewon, un quartiere nel centro cittadino famoso per la vita notturna. Secondo i media locali, sabato sera nelle strette vie di Itaewon c’erano circa 100.000 persone: ad un certo punto – non è ancora chiaro per quale motivo – in una via su cui si trova uno degli ingressi della stazione di Itaewon la pressione della folla ha cominciato a crescere e centinaia di persone sono rimaste schiacciate o calpestate.

Nei video e nelle foto che circolano sui social si vedono soccorritori che eseguono manovre di rianimazione a persone in strada, decine di ambulanze e altri mezzi di soccorso e file di corpi coperti da teli.