Coppa Italia, verso le semifinali: il clou è Juventus-Inter

AgenPress. Non sono certo mancate le sorprese in questa edizione della Coppa Italia con le eliminazioni clamorose di Napoli, Roma, e Milan su tutte, impegnate come erano in sfide assolutamente alla loro portata. In particolare il destino ha accomunato il percorso proprio di Napoli e Roma che, in rapida successione, sono state eliminate dalla Cremonese, la vera sorpresa di questa annata sportiva: ultimissima in serie A, dove non ha ancora conquistato neppure una vittoria e invece in semifinale in questa manifestazione, grazie al successo ai rigori sui partenopei ed al 2-1 conquistato in casa della squadra di Mourinho.

Ora la squadra, attualmente allenata da Ballardini, se la vedrà nel doppio confronto, programmato per il 4 e 26 aprile, con la Fiorentina e, considerando gli avversari che ha eliminato, non possiamo considerarla battuta in partenza. Nelle quote coppa italia , la gara d’andata che si giocherà in Lombardia, decreta il successo dei grigiorossi con 3.55 contro il 2.08 della vittoria della squadra di Vincenzo Italiano, reduce dall’aver eliminato prima la Sampdoria e poi il Torino, in entrambi i casi sul prato amico del ‘Franchi’.

La vera attrazione delle semifinali però, è la doppia sfida Juventus-Inter che comincerà in casa dei bianconeri. Qui l’equilibrio è ovviamente maggiore anche se per gara uno sono i neroazzurri a vantare un minimo di vantaggio nei pensieri degli esperti con il segno 2 quotato 2.58 e il successo bianconero 2.74, mentre un finale in parità si attesta sul 3.15.

Di certo è quest’ultima la gara maggiormente equilibrata, tra l’altro remake della finalissima della passata edizione che, all’Olimpico, vide trionfare ai supplementari la squadra di Simone Inzaghi per 4-2 dopo che al 90′ si era chiusa sul 2-2. Sarà la 16^ volta che le due compagini si affrontano in Coppa Italia nello stadio bianconero e i precedenti arridono alla squadra piemontese per 7-4 mentre in quattro circostanze è uscito il segno X. Si segna abbastanza ma non tantissimo, considerando che la media gara è di 2.73.