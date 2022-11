CoP27. Conte: “Abbiamo visto un Governo che ha latitato al culmine dei negoziati, incapace di esprimere forza e competenza”

AgenPress. La creazione del fondo “loss and damage” è un accordo al ribasso, un risultato insufficiente: non certo quello che speravamo chiudesse la CoP27 di Sharm el-Sheikh. È un’intesa flebile dalla quale però la comunità internazionale deve ripartire immediatamente per compiere urgenti passi avanti. Allo stesso tempo, non dobbiamo nasconderci l’inconsistenza del contributo del nostro Paese davanti al mondo intero.