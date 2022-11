Cop27. Al Sisi a Biden, abbiamo una strategia per i diritti umani in Egitto con un comitato presidenziale per la grazia

AgenPress – “Abbiamo lanciato una strategia per i diritti umani in Egitto, e abbiamo un comitato presidenziale per la grazia, che esamina le liste (di persone) che meritano questa grazia”.

Lo scrive in sovrimpressione l’emittente Al Qahera News sintetizzando dichiarazioni fatte dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi in un incontro con il presidente statunitense Joe Biden, svoltosi a Sharm el Sheikh a margine della Conferenza Onu sul clima.

Joe Biden e Al Sisi si sono impegnati a “continuare il dialogo sui diritti umani”. Il presidente americano ha anche colto l’occasione per ringraziare l’Egitto per aver “parlato con forza alle Nazioni Unite sulla guerra della Russia contro l’Ucraina”. Sisi da parte sia ha detto a Biden di aver “lanciato una strategia nazionale per i diritti umani” e per il “dialogo nazionale”.