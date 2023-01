Controllo su prezzi, Codacons: Governo si avvalga Associazioni dei Consumatori

- Advertisement -

AgenPress. Il Codacons appoggia la decisione del Governo, annunciata dal Ministro Giorgetti, di estendere i controlli sui prezzi al dettaglio dei beni di largo consumo per contrastare speculazioni e rialzi ingiustificati dei listini.

“I controlli sui prezzi, specie in questo momento di grave crisi, sono indispensabili – afferma il presidente Carlo Rienzi – Al netto degli aumenti legati a materie prime, energia e guerra in Ucraina, il rischio di rincari speculativi dei listini è sempre dietro l’angolo, come insegna l’esperienza del passato. Incrementare i controlli è una scelta sensata se però si accompagna la vigilanza ad un inasprimento delle sanzioni verso i furbi, oggi purtroppo ancora blande e non in grado di fungere da reale deterrente”.

“Chiediamo al Ministro Giorgetti di avvalersi delle associazioni dei consumatori per svolgere una costante ed estesa attività di monitoraggio dei prezzi al dettaglio, in modo da intervenire in tempo reale in caso di anomalie dei listini e prevenire speculazioni e rincari ingiustificati a danno delle famiglie” – conclude Rienzi.