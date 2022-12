Conte: “Stop all’aumento degli stipendi dei parlamentari dal 2025”

AgenPress . In questo Paese alla rovescia gli italiani hanno rischiato di vedere gli stipendi dei parlamentari aumentare, con un costo aggiuntivo di 30 milioni all’anno a carico dei cittadini. Non potevamo assolutamente permetterlo.

Il M5S con Filippo Scerra , Questore M5S alla Camera dei Deputati, è stato intransigente e abbiamo fermato quello che sarebbe stato uno schiaffo inaccettabile a tante famiglie in difficoltà e al ceto medio che in queste settimane dal Governo Meloni ricevono porte in faccia quanto a salario minimo, taglio del cuneo fiscale e misure di protezione sociale come il Rdc.