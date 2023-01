Conte: “Questo Governo sembra sposare l’indirizzo neoretorico”

AgenPress. Giorgia Meloni: “Non ci rassegniamo all’idea che ci siano territori e servizi di serie A e B. Una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti”.

La Premier forse si è distratta e non si è accorta che il suo Governo sta lavorando già da settimane a un progetto per spaccare il Paese in due e a questo proposito ha già costruito con la legge di bilancio una corsia preferenziale per semplificare questo percorso normativo. Senza contare che da giorni si parla addirittura di aumentare gli stipendi solo di una parte degli insegnanti in base al territorio in cui lavorano.